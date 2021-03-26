Bahar Şahin’den esprili paylaşım!

'Zalim İstanbul' dizisindeki Ceren karakteriyle yıldızı parlayan Bahar Şahin sosyal medyada gündem oldu. Bahar Şahin, esprili bir paylaşım yaparak takipçilerini güldürdü. Bahar Şahin paylaşımına 'Ben büyüyünce güzel olucam' notunu ekleyerek dikkatleri üzerine topladı.

Uzun bir süredir 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan genç oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar da ilgi odağı olmayı başarıyor.







