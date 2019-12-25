Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Zalim İstanbul dizisinin Ceren'i Bahar Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı video ile güldürdü.

Dizinin kamera arkası görüntülerinden olduğu düşünülen videoda Şahin'in üzerinde gelinlikle yatakta yattığı sırada birden ayağa kalkması sonucu sendelemesi dizide "Cenk" karakterini oynayan rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay'ı bir anlık şaşırtsa da ardından o da kahkahalara boğuldu.

"Oynarken acı çektim"

Bahar Şahin’in ‘Zalim İstanbul’da bebeğini kaybettiği sahne sosyal medyada çok konuşulmuş ve “Oynarken acı çekip ağladım. Yönetmen sakinleştirdi” açıklamasını yapmıştı.



