Bahar Şahin'in "Zalim İstanbul" dizisinin kamera arkası paylaşımı güldürdü
Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, dizinin bir sahnesini Instagram hesabında hikayesinden paylaştı. Güzel oyuncu, kamera arkası çekimlerinden olduğu düşünülen video paylaşımı ile güldürdü.
Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Zalim İstanbul dizisinin Ceren'i Bahar Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı video ile güldürdü.
Dizinin kamera arkası görüntülerinden olduğu düşünülen videoda Şahin'in üzerinde gelinlikle yatakta yattığı sırada birden ayağa kalkması sonucu sendelemesi dizide "Cenk" karakterini oynayan rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay'ı bir anlık şaşırtsa da ardından o da kahkahalara boğuldu.
"Oynarken acı çektim"
Bahar Şahin’in ‘Zalim İstanbul’da bebeğini kaybettiği sahne sosyal medyada çok konuşulmuş ve “Oynarken acı çekip ağladım. Yönetmen sakinleştirdi” açıklamasını yapmıştı.