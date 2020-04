Baharın tüm renkleri makyajınızda

essence’nin yenilenen ürünleri, baharın tüm enerjisini hissetmenize yardımcı olacak. Rujlardan maskaralara, farlardan takma kirpiklere kadar makyajın tüm detaylarını bir araya getiren essence, etkileyici bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

Sekiz saate kadar etkili mat likit ruj

Kusursuz bir makyajın vazgeçilmezi olmaya aday essence STAY 8h MATTE, mat formülünün yanı sıra her zevke uyan renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Pudranın canlı tonlarına uzanan geniş renk yelpazesiyle likit ruj, sekiz saate kadar uzun süreli kullanım sağlıyor.

Dudaklarda parlatıcı tercih edenlere

essence Plumping Nudes Lipgloss ise saniyeler içinde daha dolgun ve parlak dudaklara imkan tanıyor. Shea yağlı Dudak Dolgunlaştırıcı’nın aynı anda ferahlatıcı özelliği de bulunuyor. 7 farklı renk seçeneği sunan parlatıcı, kolay uygulanabilir tasarımıyla tüm yüzeye eşit olarak dağılıyor.

Gözlerinizle farklı hikayeler yazın

essence The Rose Edition Göz Farı Paleti 9 farklı renk seçeneği ile baharın rose tonlarına odaklanıyor. Uzun süre etkili, neme dayanıklı yapısı ile göz makyajınızla farklı hikayeler yazmanızda yardımcı oluyor. İster nude ister yumuşak veya yoğun rose tonları olsun tüm hikaye sizi yansıtıyor. Su geçirmez formül ile essence Maximum Definition Waterproof Hacim Maskara ise kirpiklerinize ekstra hacim ve göz alıcı bir kıvrım veriyor. Dolgun kirpiklerle göz renginizi ortaya çıkaran maskarayla, göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Baharın ışıltısı yüzünüzde

Üç tonu sayesinde essence The Choose Your Glow Highlighter Paleti, kullanılan her yer için mükemmel bir parıltı seçeneği sunuyor. Doğal görünümünün yanı sıra bronz gölge yanaklarda çarpıcı bir bahar parıltısı etkisi yaratıyor.