Bahçeli: İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Bu ülkeye verilen notayı çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı