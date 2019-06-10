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Bahçeli: İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Bu ülkeye verilen notayı çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı

10 Haziran 2019, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Bahçeli: İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimeyle skandal ötesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur." değerlendirmesinde bulundu.

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AA

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