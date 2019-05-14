Bahçeli klasik otomobilini hediye etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mustang" marka klasik otomobilini partisinin Kayseri Milletvekili Ersoy'a hediye etti

14 Mayıs 2019, Salı 12:18
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Bahçeli klasik otomobilini hediye etti

Klasik otomobil tutkunluğuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Mayıs'ta Ankara'da tur attığı "06 BJK 001" plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini hediye olarak Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a verdi.

TWİTTER'DEN PAYLAŞTI

Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duası ile teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim, liderimize uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı. (AA)


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