Siyaset Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

Siyaset

Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir.' dedi.

02 Şubat 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir. Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur.

Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır. MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek.

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