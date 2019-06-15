MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul Ataköy'de bir otelde düzenlenen Muhtarlarla Kahvaltı Programı'nda konuştu.

Bahçeli, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu hakkında, "Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır." şeklinde konuştu.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir."

Bahçeli S-400 konusunda, "Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir." diye konuşan Bahçeli, "Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir." ifadelerini kullandı.