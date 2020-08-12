Bahçeli, "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, ekonomiye güven mesajı verdi ve ''Döviz kuru yükselişine sevinen zalimin oyuncağıdır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur. Nasıl ki 780 bin km2’lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2’lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır.

Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir. Yunanistan Türkiye’nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir.

Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır.

Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır.

Lübnan'daki her sorun Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı Irak'ı, Ürdün'ü, İsrail'i, Kıbrıs'ı, Türkiye'yi ve hatta dünyayı etkileme kapasitesine sahiptir.

Küresel ve bölgesel tansiyondaki artış kaygı verici seviyededir.

Ahmet Davutoğlu ve Babacan'a tepki

Marksist literatürü ortaokulda öğrenmiş Serok Ahmet'in Diyarbakır'da PKK üslubuyla konuşması, sözde Kürt sorununu yeniden diline dolayıp ana dilde eğitimden bahsetmedi emperyalist tutsaklığın ulaştığı hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir öneridir.

Ali Babacan'ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF'ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir.