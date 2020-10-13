MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın mezalimi dehşet saçarak devam etmektedir. KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimi tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Bölücü terör örgütü ve yandaşları yine ateşle oynamaktadır. Covid-19 salgınının neden olduğu belirsizlikler yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu kapsamda dünya yeniden alarma geçmiş, kısıtlamalar başlamıştır.

3 Kasım 2020 ABD Başkanlık seçimine katılacak adaylar, son kozlarını masaya sürerken, bu nedenli siyasi gelgitler, bölge ve dünya siyasetine çok yönlü tesir etmektedir. Türkiye-Fransa, Türkiye-Yunanistan kırılgan ilişkileri irtifa kaybı yaşamaktadır. Suudi Arabistan ve BAE'nin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı politikaları derinleşmekte, Türk mallarına yönelik ambargolar uygulanmaktadır.

Hatay yangınında sabotaj şüphesi

İhanet ateşiyle yanan vicdanlar yeşili göremez. Son zamanların en trajik olayı. Ormana kast eden toprağa, toprağa kasteden vatana kast eder.

Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır.

TTB Merkez Konseyi'nin hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? En küçük bir sitem işitildi mi? Kılıçdaroğlu şeref deyince aklına ne geliyor? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, sorarım sizlere, nasılsınız, iyi misiniz? Geçen hafta Ağrı'da şehit düşen Emre Dokumacı'nın muhterem annesine, babasına, tabutune kapalıp ağlayan nişanlısına ne diyecekler, ne anlatacaklar? Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir. Hatay'da evi barkı yanan, ağacı ve tarlası ateşe verilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve muktedirdir. Neresi yanmış, yakılmışsa ümidim eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. Tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek toprağımız vardır, topraklarımız susuz kalsa da sulayacak kanımız vardır. Düşman çok olsa da yenecek kudretimiz vardır. Zalimler karşımıza çıksa da, alayını birden yıkacak imanımız vardır. Biz Türkiye'yiz. Saldırılara siper olan Cumhur İttifakı'yız.

Akdeniz'deki gergin atmosfere bakın, göreceğiniz budur. Dağlık Karabağ sorununa odaklanaınız teşhisiniz bu olacaktır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yayılma ve büyüme arzusu budur. Büyümek sadece kanser hücresinin bir özelliğidir. Ermenistan kanserlidir.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması

Ermenistan -Azerbaycan tartışmasının diplomasi, diyalog ile çözülmek istemesi şu anda doğru değildir. İşgalci ülke, hak ve hukuk tanımayan ülke Ermenistan'dır. Geçen hafta ne dediysem aynı noktadayım. İki ülke arasındaki masa çağrıları, Dağlık Karabağ sorununu kilitlemekten başka bir şey değildir. Konu vatan konusudur, konu bağımsızlık konusudur.

Çözüm teklifleri tuzaktır.

Ermenistan sivilleri hedef alarak insanlık suçu işliyor.

Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali görülmüştür. Dağlık Karabağ'daki 72 saatlik insani ateşkes üzerinde uzlaşmaya varılmıştır. Bize göre bu bir tavizdir. Pamuk ipliğine bağlı ateşkesi ihlal eden Ermenistan'dır. Katil ile pazarlık, kurşun olarak, füze olarak, bomba olarak fatura edilmiştir. Çare yoktur, çözüm kalmamıştır, Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır.

Dağlık Karabağ kahramanlık ve silah yoluyla Azerbaycan'a geçmelidir.

Erivan bir gece ansızın bedel ödeyebilir.

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamaları

CHP Genel Başkanı ne oldu da bir an önce seçim diye tutturdu? Kim aklına girdi? Bir televizyon programında bana seslenmiş, 'Yeter artık de, seçime götür Türkiye'yi' demiş. Senden ve zihniyetinden hiç hazmetmiyorum. Seçime gidip de ne yapacak, nereye ulaşacaksın? Sana ne vaad ettiler. Osman Kavala'ya yatan sempatinin arkasındaki neden Sorosçuların desteğini mi almak?

Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Sen bırak erken seçimi falan da, altının para ettiği bir dönemdeyiz, söz gümüş ise sükut altındır. Biraz sus.

Seçim meçim derdine düşme. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. MHP, seçimin zamanında 2023'te yapılmasından yanadır. 2023'te Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır. Şehitler unutulmamıştır.