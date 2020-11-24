MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. ''Vaka ve vefat sayılarıyla korku yaratanların bize göre samimiyetleri tartışmalıdır'' diyen Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, ''Sağlık Bakanımızın canını dişine takıp mücadele ederken, belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir?'' ifadelerini kullandı.

Çakıcı ile ilgili tartışmalara da değinen Bahçeli, ''Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz'' dedi. Bülent Arınç'ın açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, ''Hala YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin?'' diye konuştu. Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak da ''Pazarlık üzerine kurulmamıştır. Cumhur İttifakı cumhurun şeref nişanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafasının alamayacağı kadar hesapsızdır ve karşılıklı hürmete dayanır'' ifadelerine yer verdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları:

Şehitlerimiz haklarını helal etsinler, geride bıraktıkları anneleri, babaları müsterih olsunlar. Bu cennet vatanın tarihi ve manevi hakları namusumuza emanettir. Necmettin Yılmaz 23 yaşındaydı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapıyordu. Memleketine giderken PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlandı ve yakıldı. Yıllar içinde pek çok öğretmenimizi teröre kurban verdik. Hepsinin de tertemiz hayalleri vardı. Biliyor ve inanıyoruz ki öğretmenlik kutsal bir mesleğin adıdır. Öğretmen demek irfan kapısının anahtarı demektir. Konuşmanın hakkını vermek için sözcükleri anlamalıyız, çare öğretmenlerdir.

Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin mecburi şekilde ertelendiğini bu dönemde, öğretmenlerimizin mücadelelerine devam etmesini takdirle takip ediyoruz. Hiç kuşku yok ki eğitim ve öğretimin temelleri de bu süreçten etkileniyor.

İnsanlık büyük bir musibete karşı direniş göstermektedir. Maalesef virüsün bulaşma hızı giderek artmaktadır. Aşıyla ilgili çalışmaların seyri, devlet millet çalışmasının gücü ve etkinliği virüsle mücadelenin hangi yönde gideceğini gösterecektir. Hükümet vehametin idrakindedir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymak büyük bir sorumluluktur.

Ekrem İmamoğlu'na tepki

Vaka ve vefat sayılarıyla korku yaratanların bize göre samimiyetleri tartışmalıdır. İBB Başkanı'nın bulaşıcı hastalık kaynaklı laçka açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönem bile siyasi çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Sağlık Bakanımızın canını dişine takıp mücadele ederken, belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP yönetimi virüsün bulaşma hızından mutlu mudur?

Ne virüse teslim olacağız, ne işgal cephesine tamam diyeceğiz ne işgal çetesine taviz vereceğiz. Tek bir insanımızdan dahi asla vazgeçmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz, bu karanlık günlerden de çıkacağız.

Cumhur İttifakı pazarlık üzerine kurulmamıştır

Fitneciler uykusundan uyandı. Konu fitne oldu mu bunlar yılan gibi başını kaldırır, saklandıkları delikten ortaya saçılırlar. Nifak çıkaranlar korkakça hayat sürenlerdir.

Cumhur İttifakı pazarlık üzerine kurulmamıştır. Cumhur İttifakı cumhurun şeref nişanesidir.

Sayın Cumhurbaşkanı ile hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafasının alamayacağı kadar hesapsızdır ve karşılıklı hürmete dayanır.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegane umududur. En büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Cumhur İttifakı, 'cukka ittifakı' değildir. Bizim ittifakımız milletin, bekanın, kutlu yarınların ittifakıdır. O pis ellerinizi Cumhur İttifakı'ndan derhal çekiniz. Size buradan ekmek çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları hayata geçirecektir.

Çakıcı benim dava arkadaşımdır

Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, Alaattin Çakıcı şehidimizin oğludur, Alaattin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, yollara mayın döşemedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin. Asıl mafya, asıl yeraltı dünyasının elemanı Demirtaş değil midir? Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin karara bağlanmasıdır. Bu terörist Demirtaş sevdası hayra alamet değildir.

Siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Kavala ve Demirtaş'a güzellemeler yapması ahmaklıktır

Hala YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçluyu serbest bırakmasını istemesi ihanete yataklıktır, suça iştiraktir. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı kitaplardan değil hayatımızın bizahiti içinden, anı da acı da gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımızda kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın?

Türk gemisinde skandal arama

Avrupa Birliği tarafından yapılan İrini Harekatı'nda görev alan bir Alman fırkateyni Türk gemisine korsanca bir müdahalede bulunmuştur. Tüm gemi personelinin zorla üstünün aranması, kaptanın başına silahları askerin dikilmesi eşkiyalıktır. Gerekli nota Türkiye tarafından verilmiştir. Türkiye hakkını yedirmez, haysiyetini çiğnetmez.



