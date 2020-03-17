Siyaset Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Tembihlere uymak mecburiyettir

Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Tembihlere uymak mecburiyettir

Siyaset

Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Tembihlere uymak mecburiyettir

MHP lideri Devlet Bahçeli koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2020, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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Bahçeli koronavirüs tedbirleri hakkında yaptığı açıklamada, "Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.

Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.

Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.


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