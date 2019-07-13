MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Bahçeli, "Değerli Söğüt’lü kardeşlerim, muhterem dava arkadaşlarım Söğüt ehline emanet edilmiştir. Çok çalışacağız Söğüt’e verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Biz bu vatana kara sevda ile bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim özümüzdür, bizim sözümüzdür." dedi.

31 Mart seçimlerinde, Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin konuşan Bahçeli, "Milletin evet dediği sistemi karalamak millete hakaret ve ihanettir!" şeklinde konuştu.



