Siyaset Bahçeli'ye hakarete RTÜK'ten üst düzey yaptırım

Bahçeli'ye hakarete RTÜK'ten üst düzey yaptırım

Siyaset

Bahçeli'ye hakarete RTÜK'ten üst düzey yaptırım

RTÜK, Devlet Bahçeli’ye yapılan hakarete üst düzeyde müeyyide uyguladı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 15:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

"Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programı değerlendiren Üst Kurul, yayına konuk olarak katılan Mehmet Çilingiroğlu’nun kullandığı ifadeleri inceledi.

RTÜK, Çilingiroğlu’nun canlı yayında sarf ettiği “Ankara'nın Tabipler Odası diyor biz de diyor dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, Tabipler Odası'nı kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?” şeklindeki ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti.

RTÜK, yayında geçen argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek kurum ve temsil edilenlere yönelik olmasından dolayı küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine vararak yayıncı kuruluşun 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri,….İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğini belirledi.

Üst Kurul, Halk TV hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Frig medeniyetiyle dünyaya açılıyor
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar için istenen ceza belli oldu