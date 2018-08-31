Bahçesini kazarken ceset buldu

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde meydana gelen olayda Necdet Geçgel, kendine ait portakal bahçesini sularken, toprağa gömülü halde bir ceset buldu. Geçgel, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ayak uçları görünen cesedin gömülü olduğu yerde çalışma başlattı.

Olay yerindeki kan izlerini de takip eden ekipler, savcının talimatı doğrultusunda kimliği belirlenemeyen cesedi gömülü olduğu yerden çıkarttı.

Adana’da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedinin Ünal Gülbahar’a (44) ait olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları araştırmada, Gülbahar’ın gece öldürülmeden önce dövüldüğü daha sonra sürüklenerek portakal bahçesine getirilip burada silahla başından vurulduğunu saptadı. Olay yerinden geniş kapsamlı araştırma yapan cinayet dedektifleri ise delilleri tek tek topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA/İHA



