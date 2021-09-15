Baht Oyunu 13. bölümüyle yine milyonları Kanal D ekranlarına kilitledi. Son bölümde Bora Ada’ya aşkını ilan ederken, 14 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümde ise Bora bu defa da şirketin ortasında herkese Ada’ya olan aşkını duyurdu. İşte, Baht Oyunu 13. bölüm ve yeni olaylara gebe 14. bölüm fragmanı…

BAHT OYUNU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada’nın ayrılık nedenine ikna olmayan Bora, işin aslını öğrenmek için yollar arar. Ada ise gerçeği söyleyemeyeceği için ailesindeki kadınların kötü bahtını bahane eder. Böylelikle de Bora’yı kendinden uzak tutacağını düşünür ancak Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada’dan vazgeçme niyetindedir.

Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışan Bora, şirketin ortasında ilişkilerini herkese açıklar. Bora ve Ada’nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Teyzesi Nergis ve Tuğçe tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollar dener. Fakat bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlara neden olur.

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BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Herkes Bora ve Ada’nın ayrılması için çabalarken, Bora’dan hiç beklenmedik bir çıkış gelir!