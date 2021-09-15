Magazin Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 13. bölüm tek parça full izle

Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 13. bölüm tek parça full izle

Magazin

Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu 13. bölüm tek parça full izle

Baht Oyunu 13. bölüm, Ada ve Bora ilişkisinde hiç beklenmedik olaylara sahne oldu. Bora’yı kendinden uzaklaştırmak için çabalayan Ada’nın tüm çabası boşa giderken, bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlara neden oldu. İşte, kaçıranlar için Baht Oyunu 13. bölüm tek parça izleme bağlantısı ve Baht Oyunu 14. bölüm fragmanı…

15 Eylül 2021, Çarşamba 12:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Baht Oyunu 13. bölümüyle yine milyonları Kanal D ekranlarına kilitledi. Son bölümde Bora Ada’ya aşkını ilan ederken, 14 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümde ise Bora bu defa da şirketin ortasında herkese Ada’ya olan aşkını duyurdu. İşte, Baht Oyunu 13. bölüm ve yeni olaylara gebe 14. bölüm fragmanı…

BAHT OYUNU 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada’nın ayrılık nedenine ikna olmayan Bora, işin aslını öğrenmek için yollar arar. Ada ise gerçeği söyleyemeyeceği için ailesindeki kadınların kötü bahtını bahane eder. Böylelikle de Bora’yı kendinden uzak tutacağını düşünür ancak Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada’dan vazgeçme niyetindedir.

Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışan Bora, şirketin ortasında ilişkilerini herkese açıklar. Bora ve Ada’nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Teyzesi Nergis ve Tuğçe tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollar dener. Fakat bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlara neden olur.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Herkes Bora ve Ada’nın ayrılması için çabalarken, Bora’dan hiç beklenmedik bir çıkış gelir!

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Hayat nedir?
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sürpriz şahit
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Yaş farkı aşılır aşk farkı aşılmaz
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
13 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hesabınızı iyi yapın
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Düşün yakalarından
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Sporla hayatı değişenlerin ilham veren hikayeleri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cem Yılmaz: Bize tatil yok, biz işçiyiz