Magazin Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanı yayınladı: Bora, Ada’nın ilk aşkını buluyor mu?

Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanı yayınladı: Bora, Ada’nın ilk aşkını buluyor mu?

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Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanı yayınladı: Bora, Ada’nın ilk aşkını buluyor mu?

Baht Oyunu 15. bölüm fragmanı, 21 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümün ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Fragmanda, Ada’yı kıskanan Bora, kendince bir plan yapıyor ve işler hiç ummadığı şekilde karıyor. İşte, Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanı ve Kanal D Baht oyunu 14. bölüm full izleme bağlantısı…

22 Eylül 2021, Çarşamba 07:40 Son Güncelleme:
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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı Baht Oyunu’nun 15. yeni bölüm fragmanı izleyicinin karşısına çıktı. Son bölümde ise artık aşkını gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesi ile konuşmaya karar verdi ancak Nergis’in ona destek olma niyeti yoktu. Bölümün sona ermesinin hemen ardından ise Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BAHT OYUNU 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora, Celal’in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

Ada ve Bora'nın romantik bir anında kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal’in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe’nin Ada ve Bora’yı ayırma planları devreye girer.

Ada’nın Bora’dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar’ı yemeğe çağırır ve Ada’nın aklına Rüzgar’ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek mi?

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FRAGMANI

Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanında Bora Ada’yı kıskanıyor ve kendince planlar yapıyor. Ancak işler gitgide sarpa sarıyor ve sonunda herkese Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söylüyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

  • Bora Doğrusöz: Aytaç Şaşmaz
  • Ada Tözün (Akcan): Cemre Baysel
  • Rüzgar Akcan: İdris Nebi Taşkan
  • Tuğçe Dikman: Aslı Sümen
  • Belma Doğrusöz: Funda İlhan
  • Zafer Doğrusöz: Altan Erkekli
  • Tuğba Çok Makar: Yasemin Tözün
  • Nergis Şahin: Hande Subaşı
  • Aslan Şahin: Emrah Ben

 

 

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