Magazin Baht Oyunu 17. bölüm full izle Kanal D: Baht Oyunu son (final) bölümü tek parça izle

Baht Oyunu 17. bölüm full izle Kanal D: Baht Oyunu son (final) bölümü tek parça izle

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Baht Oyunu 17. bölüm full izle Kanal D: Baht Oyunu son (final) bölümü tek parça izle

Baht Oyunu 12 Ekim Cuma akşamı 17. ve son bölümü ile son defa Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluştu. Salı akşamlarının sevilen dizisinde Ada ve Bora’nın inişli çıkışlı aşkı, son bölümde büyük olaylara sahne olurken, dizinin finali ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İşte, Kanal D Baht Oyunu son bölüm (final) tek parça full izleme bağlantısı...

13 Ekim 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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Ada’nın başladığı Baht Oyunu, Bora ile yolları kesişince içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Tam 17 bölümdür Kanal D ekranlarında izleyicilere hikayeleri ile eğlenceli anlar yaşatan Baht Oyunu son bölümü ile ekranlara veda etti. Rüzgar, Tuğçe ve ailelerinin türlü oyunlarına rağmen aşklarına sahip çıkan Bora ve Ada, son bölümde mutluluğu yakalayabildi. İşte, sevilen dizi Baht Oyunu’nun son bölümü…

BAHT OYUNU’NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İdeal kadın sırrını Bora'ya anlatan Tuğçe, Ada'nın şirketten kovulmasına neden olur. Bora'yı da işini de Tuğçe'ye bırakmamak için kararlı olan Ada ise artık fazlasıyla zorlanmaya başlar. Zafer, Bora'nın kesin sert ve kararı karşısında Ada'ya yardım edecek tek isimdir. Ada, Zafer’in sayesinde yeniden işe dönme fırsatı yakalarken, genç kadının şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.

Bora’nın Ada’ya karşısı öfkesi dinmek bilmez ve ödül törenine Tuğçe’yi gönderme kararı alır. Ada ve Rüzgar arasındaki soğuk savaş da bu sırada dinmeye başlar ve boşanmalarına kısa süre kala aralarında bir anlaşma sağlanır.

Diğer yandan Ada, söylediği yalanlarında altında ezilmektedir ve yükten kurtulmak için çok büyük bir karar alır. Ada’nın aldığı bu karar sadece kendi hayatını değil Bora’nın hayatını ve ilişkilerini de tamamen değiştirir…

KANAL D BAHT OYUNU’NU FİNAL BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?

Ada Tözün (Akcan): Cemre Baysel

Bora Doğrusöz: Aytaç Şaşmaz

Rüzgar Akcan: İdris Nebi Taşkan

Tuğçe Dikman: Aslı Sümen

Nergis Şahin: Hande Subaşı

Altan Erkekli

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