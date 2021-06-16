Magazin Baht Oyunu dizisinin Nergis'i Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında?

Baht Oyunu dizisinin Nergis'i Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında?

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Baht Oyunu dizisinin Nergis'i Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında?

15 Haziran Salı akşamı ekrana gelen Baht Oyunu dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Baht Oyunu dizisi oyuncuları merak edilirken dizide Nergis Şahin karakterine hayat veren Hande Subaşı ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Peki, Baht Oyunu dizisinde Nergis karakterine hayat verecek olan Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında? İşte Baht Oyunu dizisi ile ekrana dönen Hande Subaşı ile ilgili merak edilenler...

16 Haziran 2021, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
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Salı akşamı Kanal D ekranında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz gibi genç oyuncuların yanı sıra, Türk televizyonlarının usta ismi Altan Erkekli de yer alıyor. Dizide Nergis karakterine hayat veren Hande Subaşı ile ilgili bilgiler de merak ediliyor. 2005 Miss Turkey güzeli Hande Subaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Hande Subaşı, 21 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 

Başarılı oyuncu, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.

2005’te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandı. Daha sonra Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve 'En İyi Ulusal Kostümü' ödülünü aldı.

Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadıktan sonra Elveda Rumeli adlı dizide Vahide karakterini canlandırdı.

2009’da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm iki tane filmlerinde oynadı. Ve Elde Var Hayat dizisiyle kamera karşısına geçti. 29 Ekimde vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle sinemada yer aldı.

2012 yılında Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler adlı dizide "Selin" karakterini oynamaya başlamıştır. Sonrasında Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı.

Güzel oyuncu Hande Subaşı Kanal D'nin yaz dizisi Baht Oyunu dizisinde Nergis Şahin karakterini canlandıracak.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU

Ada (Cemre Baysel) aşk konusunda bir türlü yüzü gülmeyen genç ve güzel kadındır. Kendisinin bu bahtsızlığının ise ailesinden geldiğini düşünmektedir. Bir gün arkadaşı, eğer ilk aşkıyla olmazsa ya da ilk aşkı onu terk ederse hayatının sonuna kadar mutsuz olacağını söyler. Ada da hayatının sonuna kadar mutsuz olmamak için ilk aşkının peşinden koşar. Ancak işler hiç de zannettiği kadar kolay olmaz.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Ada Tözün (Akcan): Cemre Baysel

Bora Doğrusöz: Aytaç Şaşmaz

Rüzgar Akcan: İdris Nebi Taşkan

Tuğçe Dikman: Aslı Sümen

Nergis Şahin: Hande Subaşı

Altan Erkekli

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