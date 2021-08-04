Baht Oyunu son bölümünde yine birbirinden heyecanlı ve duygusal olaylara sahne oldu. Bora’ya devamlı yalan söylemekten yorulan Ada, şirketten ayrılmaya karar verdi ancak Bora bu kararın nedenini bulmak için durumu sorgulamaya başladı. İşte Baht Oyunu son bölüm (7. Bölüm) ve Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanına ilişkin ayrıntılar…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE (7. BÖLÜM) NELER OLDU?

Ada, Celal’in şirkete gelmesinin ardından iyice içinden çıkılmaz bir halin içine düşer. Genç kadın gerçeklerin ortaya çıkmaması için her an hazırlıklı ve dikkatli olmak zorundadır ve hep bir çaba içindedir. Ancak bu durum gitgide daha da yorucu bir hal almaya başlar ve hayati bir karar alma noktasına gelir.

Ada Bora’ya devamlı yalan söylemesi nedeniyle suçluluk hissetmektedir ve bu yükten kurtulmak için işten ayrılmaya karar verir. Ada’nın aldığı bu karar nedeniyle büyük sarsıntıya uğrayan Bora ise Ada’nın bir anda her şeyden vazgeçmesinin ardındaki nedeni araştırmaya başlar.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM (7. BÖLÜM) FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baht Oyunu’nun merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ada’nın yeniden şirkete dönmesiyle işler tekrar karmakarışık bir hal alır, çünü bu sefer Ada’nın yanında Bora’ya rakip bir isim vardır.

İŞTE BAHT OYUNU 8. BÖLÜM FRAGMANI



