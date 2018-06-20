Bakan Ağbal: Türkiye ekonomisi her bakımdan güçlü

Niğde'de esnaf ziyaretlerinde bulunan ve onlarla sohbet eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha sonra partisince bir düğün salonunda düzenlenen "Sandık Kurulları Eğitimi Programı"na katıldı.

Burada partililere seslenen Ağbal, kahraman Türk askerlerinin Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde ve en yakın zamanda da Kandil'de olacağını belirtti.

'7 DÜVEL TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ BU DÖNEMDE GÖRDÜ'

Ağbal, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden alçak terör örgütlerine karşı kahraman asker, polis ve güvenlik korucularının canı pahasına mücadele verdiğini vurgulayarak, "7 düvel Türkiye'nin gücünü bu dönemde gördü. Şimdi kaçacak in arıyorlar, kaçacak mağara arıyorlar. Allah'a şükürler olsun bugün insansız hava araçlarımız var, silahlı insansız hava araçlarımız var. Bunlar, o alçakları o mağaralarda, o inlerinde buluyor ve gereğini de yapıyor. Allah askerimizden de polisimizden de razı olsun." diye konuştu.

Sadece birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamadıklarını, aynı zamanda milletin kendine güveni ve inancının da geldiğini dile getiren Ağbal, başları dik, alınları açık olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iftihar ettiklerini söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞKALARININ MAKAMINDA ÖNÜNÜ İLİKLEMİYOR'

"Bizim Cumhurbaşkanımız başkalarının makamına gidip önünü iliklemiyor, karşısında hazır ola durmuyor ama bugün başkaları bizim Cumhurbaşkanımızın önünde önünü ilikliyor, hazır ola geçiyor." diyen Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun. Bugün millet olarak artık kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. O eski Türkiye'nin, o güvensiz kendine inanmayan vatandaşı gitti. Hiçbir şekilde ki