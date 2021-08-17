Siyaset Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Siyaset

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

17 Ağustos 2021, Salı 22:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtilen görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilen görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Afganistan: Kadınlar sokağa çıkabilecek mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ben geldim
Rauf Tamer
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi