Milli Savuma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonu ile ilgili CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını ziyaret ediyor. Bakan Akar ile Soylu, Meclis'te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştü.

İlk görüşme CHP ile

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bakanlara, Kılıçdaroğlu'nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Soylu ve Akar'ın, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

İki Bakan İYİ Parti lideri Akşener'le görüşüyor

Bakanlar Akar ve Soylu, şu sıralarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret ediyor. Bakanlar görüşmede Gara operasyonu hakkında bilgi veriyor.

İki bakan, ziyaretlerinin ardından TBMM Genel Kurul'da milletvekillerine operasyona ilişkin bilgi verecek

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