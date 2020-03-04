Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın gerçekleşecek görüşmesi ile ilgili olarak ''Dileğimiz sorunun görüşmelerle, barışçıl şekilde çözülmesi. Taleplerimiz en üst düzeyde iletilecek. çözüm bulunması için çalışılacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Meclis grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

''Bu konuda başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulamasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. En üst düzeyde bizim görüşlerimiz, önerilerimiz muhatabı sayın Putin’e iletilecek. Bizim amacımız çözümdür. Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmiştir. Akan kanın durması için, bölgeye barışın gelmesi için bu çalışmaları sürekli yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da huzurun sağlanması, mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesini dile getiriyor"

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