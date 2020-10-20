Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler de ele alındı.

'Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğiz'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini, şu ana kadar büyük bir başarıyla verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik kararlılıklarını ifade eden Akar, "Bununla birlikte KKTC'de onun etrafında ve semalarında hem kendi hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatleri neyse bugüne kadar koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Bunları şimdiye kadar çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Sorunları konuşarak çözelim'

Sorunların diyalog, barış ve uluslararası hukuk içinde çözümünün önemine değinen Akar, "Biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden, konuşmaktan, görüşmekten yanayız. İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat diğer taraftan da herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boyun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım" dedi.

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