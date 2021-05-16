Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

AA



