Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti.
16 Mayıs 2021, Pazar 22:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.
AA