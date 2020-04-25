Bakan Albayrak: Attığımız adımlar 200 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugüne kadar attığımız adımların toplamı 200 milyar TL" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketi ile üretim gücümüze, esnafımıza koruma kalkanı sağladı.

Bugüne kadar attığımız adımların toplamı 200 milyar TL.



