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Bakan Albayrak: Bu büyük aile durmadan çalışmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrka, bakanlık bünyesinde çalışanlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Albayrak iftarı sosyal medya hesabından duyurdu.

21 Mayıs 2019, Salı 22:57
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Bakan Albayrak: Bu büyük aile durmadan çalışmaya devam edecek

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlarımızdaki mesai arkadaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Bu büyük aile, milletimizin refahı ve ülkemizin yarınları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.


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