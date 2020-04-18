Bakan Albayrak esnaf ve sanayi için sevindirici haberi verdi

Bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.