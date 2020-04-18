Türkiye Bakan Albayrak esnaf ve sanayi için sevindirici haberi verdi

Bakan Albayrak esnaf ve sanayi için sevindirici haberi verdi

Türkiye

Bakan Albayrak esnaf ve sanayi için sevindirici haberi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanayiciler için önemli açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2020, Cumartesi 16:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
O alanı nasıl kazanabiliriz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih, gemileri Haliç’e nasıl indirdi?
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
'Önümüzdeki 1-2 hafta' diye bir şey yok, dağılalım!
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Toplu ulaşımda corona virüs yoğunluğu