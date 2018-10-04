Bakan Albayrak Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı paylaşımda, Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak toplantıda, Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı ve stratejilerini anlattığını söyledi