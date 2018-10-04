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Bakan Albayrak Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı paylaşımda, Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak toplantıda, Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı ve stratejilerini anlattığını söyledi

04 Ekim 2018, Perşembe 21:43
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Berat Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle; 

Bu yılki Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısını İstanbul’da gerçekleştiren yatırım şirketi Franklin Templeton Investments’ın fon yöneticileri ve piyasa analistlerine Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’nı ve stratejilerini anlattık.

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