Bakan Albayrak Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da yaptığı paylaşımda, Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı'na katıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak toplantıda, Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı ve stratejilerini anlattığını söyledi
Berat Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Bu yılki Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısını İstanbul’da gerçekleştiren yatırım şirketi Franklin Templeton Investments’ın fon yöneticileri ve piyasa analistlerine Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı’nı ve stratejilerini anlattık.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1047898492306444290