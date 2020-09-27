Bakan Albayrak'tan Ermenistan tepkisi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı.
27 Eylül 2020, Pazar 12:42 Son Güncelleme:
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Albayrak açıklamasında, 'Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.
Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1310142414175244289