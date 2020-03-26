Siyaset Bakan Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

Bakan Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

Siyaset

Bakan Albayrak'tan 'G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

26 Mart 2020, Perşembe 18:59 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." dedi.



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