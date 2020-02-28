Siyaset Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Siyaset

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

28 Şubat 2020, Cuma 02:03 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

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