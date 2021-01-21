Siyaset Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

21 Ocak 2021, Perşembe 16:27 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Brüksel’deki temaslarına Avrupa Parlamentosu (AP) ile başlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki tarafından kabul edildi.

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Ortak basın toplantısı

Çavuşoğlu daha sonra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Borell, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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