Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi