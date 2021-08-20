Siyaset Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını bildirdi.

20 Ağustos 2021, Cuma 00:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 20 Ağustos 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda, Afganistan'a ilişkin gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi. 

ANKARA(DHA)




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