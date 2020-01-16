Bakan Çavuşoğlu paylaştı: 'Öğrencilik yıllarımdan NY metrosu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

16 Ocak 2020, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu paylaştı: 'Öğrencilik yıllarımdan NY metrosu'

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor. 

ANKARA (DHA)

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