Siyaset Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

27 Eylül 2020, Pazar 21:13 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, kendisinin de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temasta olduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

AA


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