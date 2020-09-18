Bakan Çavuşoğlu: Yunan gazetesi çok alçakça bir manşet attı

Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunan gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli manşet kullanılmasıyla ilgili, "Maalesef bugün bir Yunan gazetesi ağza alınmayacak şekilde son derece alçakça bir açıklama yaptı, manşet attı. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık ve en sert şekilde tepkimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in de bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bu aslında maalesef ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Bu seviyeye düşülmemesi gerekiyor. Bizim gazetelerimizde, basın yayın organımızda herhangi bir Yunan siyasetçiye veya başka bir siyasetçiye eleştiri olur, bazen ağır eleştiri olur. Basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar. Bu da doğal. Bazen daha da ağır eleştiriler oluyor, üzülüyoruz ama bu olabilir. Bu, basın özgürlüğü çerçevesinde olabilir ama hakaret basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir" şeklinde konuştu.

Yunan Dışişleri Bakanlığının, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını aktaran Çavuşoğlu, bakanlığın, bu durumun basın özgürlüğüyle alakalı olmadığını ve güçlü şekilde kınadığını belirtti. Çavuşoğlu, bunun basın özgürlüğüyle bağdaştırıldığı takdirde Yunanistan’ın hukuki olarak gerekeni yapma sorumluluğunda olduğunu cümlelerine ekledi. İletişim Başkanlığı’nın da gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan’ın bugüne kadar Türkiye ile ilgili meselelerinde olumlu bir adım atamaması ya da cesur davranamamasının sebebi de işte bu kamuoyu ve kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır" diye konuştu.

"Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur"

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise federasyon için müzakere etmeyeceklerini defalarca söylediklerini vurguladı. Federasyon için artık ucu açık, sonuç alınmayacak maceraya giremeyeceklerini belirttiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bir daha kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil. Crans-Montana’nın başladığı yerden müzakerelere başlamamız mümkün değil. Artık o müzakere bitmiştir, başarısız olmuştur. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur" dedi.

DHA