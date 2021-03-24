Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın ikinci gün oturumu sonrası basın toplantısında

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Görüşme yapıcı bir ortamda gerçekleşti" dedi.

FETÖ, S-400 ve YPG/PKK konularının görüşüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "S-400'ü aldığımızı ve bu işim bittiğini, söyledik" dedi.

Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğu görüşünü ilettik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "Washington'da geniş bir toplantı için mutabık kaldık" dedi.

Gümrük Birliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği şartsız güncellenmelidir" dedi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bütün konuları açık yüreklilikle konuştuk. Bazı konularda görüş ayrılığımız var onları da el alma konusunda mutabık kalmıştık. Bugün bu konuları da konuştuk. S-400 konusunda şu anda Türkiye'nin bunları satın aldığını tekrar söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğu görüşünü ilettik. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de ya da Washington'da daha kapsamlı bir toplantı için mutabık kaldık. Suriye konusunu tüm boyutları ile ele aldık. Barış Pınarı'nın ardından ABD ile olan ortak açıklamanın uygulanmadığını açıkladık. PKK'nın artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye'deki siyasi çözümün tüm boyutları ile ele aldık. Irak, Libya konularında NATO ile beraber yapabileceklerimizi ele aldık."



