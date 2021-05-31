Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis’le kritik zirve
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
31 Mayıs 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" dedi.
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