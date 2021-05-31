Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis’le kritik zirve

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis’le kritik zirve

Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis’le kritik zirve

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" dedi.


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