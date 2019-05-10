Bakan Ersoy açıkladı: Kaçak yapılaşmada yeni sistem

Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları:

Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak amacımız. İskan yetkileri belediyede, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda var. Bu süreçleri kısaltmak için 'alan başkanlığı' sistemi ile yetkileri tek bir noktaya verdik. Yetkiler tek bir noktada bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda toplanıyor. Elbette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da görüşüne yer verilecek yetkililer olacak. 8 yıldan çok daha kısa sürecek. Böylelikle insanları kaçağa teşvik etmemiş olursunuz. Bu herkes tarafından yapılınca insanlar zarar görüyor. Yıkımda da insanlar zarar görüyor. Kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz.

"YILDA 2 MİLYON TURİST GETİRECEĞİZ"

Galataport turizm kompleksi, İstanbul'un ihtiyacı olan bir kompleks. Çok faydalı bir proje. Kapasite 560'a kadar çıkıyor. Sadece cruise diye bakmayın. Etkisi çok daha fazla oluyor. Bir sonraki gelişinde kalıcı olarak geliyor. Turizmi sadece konaklama olarak düşünmeyin. Cruise'un hayati bir önemi var. Çok iyi hizmet yarattığından daha önce programına almamış olan ülkelerin de destinasyonu haline geliyorsunuz. İstanbul'a gelen gemilerin bazıları Karadeniz'e açılabiliyor. İstanbul bizim için hayati destinasyonu olan bir proje. Yeni İstanbul Havalimanı burayı destekleyecek burası olduğunda havalimanını destekleyecek. Hedef 1 milyon, ama 2 milyon yolcuyu getiririz. 2 milyon yanında 500 bin personel var. Çok ciddi harcaması olan bir kitledir. (DHA)