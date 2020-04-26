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Türkiye Bakan Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Bakan Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Türkiye

Bakan Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. " dedi.

26 Nisan 2020, Pazar 17:36 Son Güncelleme:
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Hürriyet’e konuşan Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”

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