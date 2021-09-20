Siyaset Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta yürüyüş yaptı

Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta yürüyüş yaptı

Siyaset

Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta yürüyüş yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York’taki Türkevi binasının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na ve New York’un Manhattan bölgesindeki Türkevi’nin bugün yapılacak açılışına katılmak üzere ABD’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, New York’un merkezinde bulunan Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.

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