Antalya'nın İbradı ilçesinde, doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Ormana'da 1929'da doğan, küçük yaşta babasını kaybedince İstanbul'a yerleşip, yaptığı yatırımlarla önemli bir iş insanı olan Ali Haydar Ersoy, 2018’in nisan ayında 89 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un babası olan Ali Haydar Ersoy, vefatından önce hazırladığı vasiyetnamede, daha önce köy statüsündeki Ormana'yı unutmadı.

İKİNCİ ETAPTA EVLER VAR

Antalya Valiliği, Ormana'daki çevre düzenlemesi projesi kapsamında yaklaşık 7 milyon TL bütçeli ikinci etap projesini de onayladı. İkinci etapta, Hacı Abdullah Caddesi'nin devamındaki 48 taşınmazın proje kapsamında sokağa bakan cepheleri derz işlemleri, ahşap kapı ve pencereleri, çatı örtüleri, yer döşemeleri, alt yapı hizmetleri, aydınlatma elemanlarıyla çevreye ve tarihi dokuya yönelik kültürel iyileştirmeleri gerçekleştirilecek.

MEYDANA ADI VERİLDİ

Vasiyetinde, doğduğu Ormana'yı unutmayan Ali Haydar Ersoy'un adı, mahalle meydanına verildi. Buraya konulan kitabede ise şu ifadeler yer aldı:

"Ali Haydar Ersoy, 1929 yılında Ormana'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybedince İstanbul'a yerleşti. Yaptığı yatırımlarla birçok alanda öncü olan ve her sene vergi rekortmenleri listesinde üst sıralarda yer bulan Ali Haydar Ersoy, iş hayatındaki çalışma azmi ve dürüstlüğü ile kişisel hayatında ise mütevazı yaşantısı ve prensipli duruşuyla örnek bir insan olmuştur. Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi, 2018'de vefat eden bu mümtaz şahsiyet vasiyeti olan bağışla gerçekleştirilmiştir."