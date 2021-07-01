Türkiye Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama

Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama

Türkiye

Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin can dostları koruyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

01 Temmuz 2021, Perşembe 21:01 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kanun teklifiyle ilgili Twitter'daki açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."

AA

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