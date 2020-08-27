Bakan Hulusi Akar: Bizim gücümüzde bir sıkıntı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sözlerimin başında değerli izleyicilerimizi sevgiyle saygılar selamlıyorum. İçine girdiğimiz hafta zafer haftamız bizim. En içten duygularla kutluyorum. Bizim dünyada bütün bölgelerde değişik alanlarda çeşitli krizler var. Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu.

Bunun da ciddi şekilde zorluk getirdiğini görüyoruz. Bunun da büyük bir bölümünün İslam coğrafyasında olduğunu söylemek gerekiyor. Geçmiş yıllardaki yaklaşımlardan farklı bir noktaya getiriyor kuantum fiziği. Hem askeri anlamda, hem diplomatik anlamda. Dostluk, düşmanlık muğlak bir hale geldi. Hibrit harekat, vekalet savaşları... Savaşta mıyız değil miyiz, çok değişik bir noktaya getirdi bizleri.

Bölgemizde şu anda içinde bulunduğumuz bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çatışmalarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.

Hak için,adalet için, barış için ve insanların rahatı ve huzuru için gayretlerimizi gösteriyoruz.

Yaptığımız mücadelede de hakkımızı koruma kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Çok şükür, bizim aldığımız çok katı tedbirlerle KOVİD'le ilgili bir hadise görülmedi. Ciddi şekilde yurt dışı ziyaretler söz konusu. Sadece yıl içinde 104 temasımız oldu, toplamı 163. Bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz.

Bizim yurt içindeki temsilciliklerimiz artmıştır. Şu anda 83 ateşeliğe ulaşmış bulunuyoruz. 15 Temmuz sonrası asil milletimiz ordusuna sahip çıkmıştır. O hain darbe girişiminin verdiği zararı ziyanı çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik.

Şu ana kadar 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık.

Bizim gücümüzde kuvvetimizde herhangi bir sıkıntı yok. Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.

(Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı)

Araştırmalar bitinceye kadar NAVTEX sürecek. Hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlıyız. Biz hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Bu diğerlerinden tamamen farklı. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir.

Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin topraklarında, denizlerinde gözümüz yok. Ancak bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.

AA