Bakan Koca, 12 bin sağlık personelinin mülakatsız alınacağını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Koca'nın açıklamasına göre sağlık personellerinin ataması mülakatsız yapılacak.
24 Kasım 2020, Salı 09:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Bakan Koca alımların mülakatsız şekilde yapılacağını bildirirken, "7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1331108580452421634
BUNLARI DA OKUYUN