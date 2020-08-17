Bakan Koca, 17 Ağustos corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu. Son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Marttan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip aktif hasta sayısı 12 bin 575." bilgisini verdi.

Bakan Koca, "Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor." ifadelerini kullandı.

AA



