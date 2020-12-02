Türkiye Bakan Koca 2 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca 2 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca 2 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

02 Aralık 2020, Çarşamba 19:25 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

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Bakan Koca'dan önemli uyarı

Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 923 vaka, 6 bin 690 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti


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