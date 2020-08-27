Bakan Koca 27 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.